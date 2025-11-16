天皇杯準決勝が2試合が16日に行われ、FC町田ゼルビアはFC東京を延長戦で2―0で勝利。神戸は広島を2―0で下し、決勝進出を決めた。町田は初の決勝進出で、J1、ルヴァン杯、天皇杯の「3大タイトル」の初獲得に王手をかけた。神戸は19、24年に続く2年連続3度目の頂点を狙う。昨季はJ1でし烈な優勝争いを演じた両チーム。11月22日、聖地・国立で火花を散らす。