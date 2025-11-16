信貴山朝護孫子寺の本堂で、プロ野球阪神タイガースの応援歌を響かせるファンら＝16日午後、奈良県平群町「トラのお寺」として親しまれ、プロ野球阪神タイガースのファンが多く訪れる奈良県平群町の信貴山朝護孫子寺で16日、阪神のセ・リーグ優勝を祝う集いがあり、応援団とファンらが球団歌「六甲おろし」を熱唱した。阪神ファンの僧侶が企画。本堂にはファン約300人が集まり、応援団のトランペットや太鼓に合わせて応援歌を