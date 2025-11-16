「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）女優の山本美月が表彰式のプレゼンターとして登場。芝生に映える白と黒のモノトーンなオフショルダーのドレス姿で、優勝したレガレイラに騎乗した戸崎圭太騎手にメダルを授与などを行った。ＳＮＳなどでは現地のファンから「山本美月かわよ」、「山本美月、顔ちっちゃいな〜」、「美人過ぎて目の保養です」、「山本美月様が美人すぎて、どの立場でもいいからエリザベス女王杯を勝