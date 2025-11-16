ウエストランド・井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が11月13日（木）に配信。MCを務める吉住が、昨今の恋愛番組の“ある風潮”に対し懸念を示す一幕があった。番組後半、吉住は「ちょっと下寄りの話を女性がしますよ、みたいな時代に入ってきてる」「みんなもそういうことで悩んでたんだ、という、アンタッチャブルとされたことを喋ることが流行り」と、最近の業界の風潮に言及