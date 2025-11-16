弥次さん喜多さんの珍道中『東海道中膝栗毛』生みの親重田貞一（しげた・さだかず）〈のちの十返舎一九（じっぺんしゃいっく）〉駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重（横浜流星）のもとを訪ねてくる。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るが…。史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した。※NHK大河ドラマ「べらぼ