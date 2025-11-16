「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）5位GXT720 グレーGXT720-GREY（GXTRACE）6位RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）7位GTPLAYER