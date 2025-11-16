ヤーマンは11月14日に、グローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA（ヤーマン ザ ストア ギンザ）」がオープンから2周年を迎えることを記念して、店舗中央にそびえる同店の象徴「美肌光（びはだこう）ステーション」のイメージビジュアルを公開した。あわせて、同店において11月14〜30日の期間、「2周年カウントダウンセール」を開催している。●光の持つパワーが体感できる「美肌光ステーション」は、ヤーマン