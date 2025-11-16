バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、きょうホームで群馬と対戦しました。 きのう、群馬相手にストレート負けを喫したアランマーレ。 試合開始直後、アチャラポーンや若泉のスパイクが次々と決まり、4連続得点と、幸先の良いスタートを切ります。 その後、21対20とリードするも最後は相手に振り切られ第1セットを落とします。 第2セット、山形市出身