第42回マイルCS（GI、芝1600m）は23日、京都競馬場で行われる。今年は安田記念との春秋マイル王を狙うジャンタルマンタル、ヴィクトリアマイル覇者のアスコリピチェーノ、史上7頭目の連覇がかかるソウルラッシュらマイルGI馬を中心に、ガイアフォース、レーベンスティール、オフトレイルと主要ステップの勝ち馬が集結。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析