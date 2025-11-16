女優の大原優乃（26）が16日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「家族でランチしたときの私服」とつづり、黒で統一したコーディネートを披露。食事を楽しむ写真も投稿した。続けて「そして、傘を持ってくれる優しい弟」とし、大原と相傘する実弟の後ろ姿の2ショットも投稿。ファンからは「優しい弟さん素敵です」「私服可愛い！弟君は優しい！こんな素敵なお姉ちゃんの弟ポジション羨ま