女子プロゴルファーの上田桃子（39＝ZOZO）が16日、自身のインスタグラムを更新。この日最終日が行われた伊藤園レディースでツアー初優勝を飾った脇元華（28＝GMOインターネットグループ）を祝福した。ストーリーにこの日のテレビ中継中の画像をアップすると「頑張れ華ちゃん」と花束とハートの絵文字とともに投稿した。続けて「おめでとう嬉しい〜」とハートやくす玉の絵文字とともに記して、自身と脇元、金田久美子の私