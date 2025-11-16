¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16ÆüÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONEChampionship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£Âè8»î¹ç¤Î¥¢¥È¥àµé¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇKANA¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¡¢3¶¥µ»¤ÇONEÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¥Õ¥§¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤«¤éÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤ëÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½Ð¤»¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¸µK¡½1½÷»Ò²¦¼Ô¤ÎKANA¤¬Âç¶âÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£