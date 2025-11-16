俳優の松谷鷹也（３１）が１６日、東京・丸の内の明治安田ヴィレッジで開催された「映画『栄光のバックホーム』上映イベント」に鈴木京香、秋山純監督とともに出席した。映画は脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で亡くなった元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた物語だ。鈴木とのＷ主演に大抜擢された松谷は甲子園を目指した元高校球児だ。横田さんを演じるにあたりもう一度野球に打ち込んだ。「ＣＧは絶対使わな