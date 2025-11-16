神奈川県教育委員会の研修動画の一場面（同県教育委員会提供）教職員による性暴力が後を絶たない中、神奈川県教育委員会は今夏から、元刑事が「捜査のリアル」を伝える動画を使った研修を始めた。不祥事防止のため、事件化した際にどんな影響が教職員自身や周囲に及ぶかを実感し「自分ごと」として捉えてもらうのが狙いだ。（共同通信＝小島佳祐）90分の動画は「元刑事が教える『その一線、越えたら終わり』〜“先生”ではなく