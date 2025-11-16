【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）【映像】「60m絶品フィード」で先制点演出U-17日本代表のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、特大ロングフィードで先制点を演出。精度と威力を兼ね備えた守護神のキックに、ファンも興奮している。日本時間11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17日本代表はU-17南アフリカ代表を3−0