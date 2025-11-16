中国の海警局は16日、尖閣諸島の中国が「領海内」とする海域でパトロール活動を行ったと発表しました。海警局は16日午前「海警局の船隊が尖閣諸島の領海内でパトロール活動を行った」と発表し「これは法に基づいた合法的な権利だ」と主張しました。一方、第11管区海上保安本部によりますと、沖縄県の尖閣諸島沖合できょう午前10時過ぎから海警船4隻が相次いで領海に侵入しおよそ1時間半後に領海を出ました。海保によりますといずれ