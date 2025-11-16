出場88チームの頂点を決めるサッカー天皇杯は16日、決勝カードが決定しました。国立競技場で行われたFC町田ゼルビアとFC東京の準決勝は、延長戦の戦いで決着。町田は0-0の延長前半13分、林幸多郎選手が右足で先制のゴールネットを揺らすと、延長後半4分にもオ セフン選手が試合を決める追加点。直近のリーグ戦では敗れていた相手を2-0で下しました。パナソニック スタジアム吹田で行われたヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島の準