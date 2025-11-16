筆者の知人、A子さんのお母さんは、A子さんの友達付き合いに干渉してくるような人でした。A子さんが高校最後の年に、ついに我慢の限界を感じる出来事があって──。 過干渉な母 私の母は、私の友達付き合いに干渉してくる人でした。 小学生のときは、友達とのことを根掘り葉掘り聞かれ、少しでもマイナスなことがあると「あなたは嫌な思いをしたのね？」と強引に結論付け、友達のお母さんにクレームを入れるような人で