「みんなの四国文化祭2025」 四国のNHK４局は、11月21日（夜７時30分〜）に「みんなの四国文化祭2025」を四国４県向けに放送。今年のテーマは「続けるチカラと、ふるさとと。」徳島県・美馬市で10月12日に開催した公開収録の模様を中心に、四国4県で受け継がれる伝統と新たな魅力を届ける72分。【写真】「みんなの四国文化祭2025」の模様ラジオ放送100年節目の今年、四国ゆかりの貴重映像＆名曲で届ける「四国タイ