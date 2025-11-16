元モーニング娘。の加護亜依（37）が16日までに、自身のインスタグラム更新。「友人の結婚式に出席しました」と、おめかしした結婚式ショットを披露した。 【写真】最強すぎるペールブルードレスの加護ちゃん 「あぁ幸せいっぱい！！末永くお幸せに...そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」とつづった加護は前面がドレープになったペールブルーのワンピースで、深いＶ字部