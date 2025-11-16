◆練習試合阪神０―４中日（１６日・安芸）阪神・藤川球児監督が今季最終戦の後に藤田、育成の嶋村と青空ミーティングを行った。日高バッテリーコーチ、片山ブルペンコーチも交え、助言を送った。「嶋村に関しては配球というところで理解できる部分があったので、良かったんじゃないかと。藤田は６年目というところで型にはまっているというか、型がしっかりしているので、それを崩していこうかと。生きたリードを勉強しよう