今月2日に挙式を報告した女優の堀田茜（33）が16日、TOKYO FM「KOSE Find My Beauty」（月曜前9・00）に出演。挙式が婚姻届の提出から約1年後の開催になった理由を明かした。「どんな気持ちになるんだろうと思ってたし」と前置きして「準備が本当に大変すぎて、やらない方が良かったかもって思うことも。準備期間は苦しすぎて」と本音を漏らす。しかし本番を迎えると「やっぱり、頑張れば頑張った分だけ当日の楽しさが計り知れ