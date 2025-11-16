「定遠」の装甲を引き揚げる調査隊の作業船。（２０２０年９月１８日撮影、済南＝新華社配信）【新華社済南11月16日】中国山東省はこのほど、同省唯一の水中文化財保護区の範囲に中日甲午戦争（1894〜95年）で沈没した清朝北洋海軍の巡洋艦「来遠」「靖遠」の遺跡を加え、名称を「威海湾甲午沈没艦遺跡」に変更した。今回の範囲調整により、威海湾で発見された甲午戦争の沈没艦は既に指定されている戦艦「定遠」を含む3隻が水中