16日午前、福島県磐梯町で80代の男性がクマに襲われました。一方、喜多方市では緊急銃猟によるクマの駆除が行われました。16日午前8時過ぎ、磐梯町の農道で80代の男性が住民らと、電気柵を撤去していたところクマに襲われました。男性は後頭部と右足にけがをしましたが意識はあり、命に別条はありません。警察によりますと、クマは体長1メートルほどで、住民が大声を出したところ山に逃げていったということです。一方、喜多方市松