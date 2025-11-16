気候変動対策を話し合う国際会議「COP30」が開かれているブラジルで15日、アマゾンなどの先住民らが熱帯雨林の開発などに抗議するデモを行いました。ロイター通信などによりますと、抗議活動にはアマゾンなどの先住民らが環境保護を訴える活動家や市民らと共に参加しました。先住民らは自らの生活圏である熱帯雨林が伐採や気候変動によって脅かされているなどとして、環境の保護を訴えました。抗議活動は先週開幕した「COP30」にあ