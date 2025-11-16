◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第5戦 アメリカ大会(日本時間15日〜17日、アメリカ・レイクプラシッド)フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第5戦・アメリカ大会は16日にペアのフリースケーティング(FS)が行われ、三浦璃来選手&木原龍一選手組が優勝を飾りました。“りくりゅうペア”の愛称で知られる2人はGPシリーズ第1戦・フランス大会で優勝。しかし今季2勝目を狙い臨んだ今大会、15日のショートプログラム