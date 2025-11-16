神奈川県小田原市の漁業者や水産加工業者らでつくる「小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会」は１７日から、小田原でとれたウツボを市内の飲食店で提供する「おだわらウツボフェア」を開催する。需要の低いウツボの様々な食べ方をＰＲして価値を上げ、新たに漁業を始める人を増やそうとする試みだ。市水産海浜課によると、ウツボがかかる刺し網漁の漁師は市内に１９人いるが、後継者がいるのは２人だけ。収入を安定させて刺し