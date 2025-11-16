フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日に出演したアインシュタイン・稲田直樹はＳＮＳ乗っ取り事件の詳細を改めて説明。「（犯人が）僕のＳＮＳのアカウントを乗っ取って。お姉さんにうまいこと言って『エッチな画像送って』ってしたやつ。本当に僕のアカウントでやられちゃったんです」と９月にも報告したＳＮＳ乗っ取り犯の逮捕を改めて解説した。さんまは「稲