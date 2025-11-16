気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。夕焼けの写真を投稿しました。投稿には「サウナ整い中に見た夕焼けが綺麗だったからお裾分けです」というコメントが添えられています。【写真を見る】【 穂川果音 】 「サウナ整い中に見た夕焼けが綺麗だったからお裾分けです」「綺麗な空が見られると嬉しい気持ちになるよね」投稿された写真では、オレンジとピンク色に染まった夕暮れの空が写っています。白い高層マンシ