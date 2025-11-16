■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦スケートアメリカ（日本時間16日、ニューヨーク州レイクプラシッド）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日、前回大会は金メダル3個ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）ペア（木下グループ）がトータル215.99点をマークし、ショートプログラム（SP）2位から逆転で優勝を果たした。GP初戦