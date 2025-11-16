元リヴァプールFWは新天地をブルガリアに選んだようだ。2011年に15歳という若さで、イングランドのウィコムでトップチームデビューを飾ったジョーダン・アイブ。その後は名門リヴァプールに移籍し、バーミンガム、ダービーへのレンタル移籍を経て、2016年に完全移籍でボーンマスに加入している。イングランドの世代別の代表に選ばれていたアイブだが、リヴァプールでは定着できず、その後は複数のクラブを渡り歩いている。そんなア