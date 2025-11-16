元フランクフルトのオリヴァー・グラスナー監督のもとで好調を維持しているクリスタル・パレス。昨季のFA杯ではマンチェスター・シティを下し、今季は昨季のプレミア王者であるリヴァプールと3度対戦し、すべての試合で勝利している。そんなパレスで印象的なパフォーマンスを披露しているのが、右WBのダニエル・ムニョスだ。29歳のコロンビア代表DFで、2024年からパレスでプレイしている。パレスでは右WBとして絶対的な地位を築い