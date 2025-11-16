山本の愛犬は大谷にもなついているようだ。手前はデコピン(C)産経新聞社日本人投手では初めてワールドシリーズMVPを獲得したドジャースの山本由伸が、11月16日に自身のインスタグラムを更新。昨夏から飼い始めたという愛犬の名前を初披露し、7枚の写真と1本の動画を投稿した。【写真＆動画】癒される…愛犬「カルロス」を抱く山本由伸をチェック山本は文面で「僕の愛犬のカルロスです！」と切り出し、「8月で我が家に来て1年が