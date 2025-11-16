トラベロカは、「トラベロカ冬旅セール」を11月4日から24日まで開催している。札幌・名古屋・大阪・福岡・沖縄や韓国・台湾・香港などへの航空券とホテルが対象で、航空券は毎日配布するクーポンで80,000円以上で6,000円、40,000円以上で3,000円割引となる。ホテルは最大30％割引で販売する。ホテルの一例は、グリーンワールド 舞衣南京、ホテル tt、ウォーターマークホテル沖縄 久米アイランド、プレミアホテル中島公園札幌、変な