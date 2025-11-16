韓国プロ野球のSSGへの移籍を発表した武田翔太(C)産経新聞社ソフトバンクから戦力外通告を受けていた武田翔太が11月16日、来季から韓国プロ野球（KBO）のSSGランダースに入団することを発表した。同日に自身のインスタグラムを更新。「この度、SSG Landersへ移籍することになりましたのでご報告いたします」とフォロワーに伝えた。【動画】韓国プロ野球のSSGへの移籍を発表した武田翔太の投稿をチェック武田は宮崎日大から2011