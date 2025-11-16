山梨学院の菰田は投打にポテンシャルを秘める逸材だ(C)産経新聞社2025年のドラフト会議が無事終了し、スカウトの話題は、2026年のドラフト1位候補が誰になるのかに移っています。【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介アマチュア野球の取材歴が長いスポーツライターは言います。「今年の1位は12人中、高校生はロッテの健大高崎・石垣元気と、オリックスの延岡学園・藤川敦