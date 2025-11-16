◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）１４位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１２アンダーの４位に食い込み存在感を見せた。「この３日間、やっぱり試合って楽しいなって思いながら回っていた。今意識していることを含めて、試しながら戦えることがすごく楽しいなと思っ