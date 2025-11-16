◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ最終日（１６日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）東地区２位のビックカメラ高崎は西地区１位のトヨタに２―４で敗れ、３季ぶりの頂点には届かなかった。４３歳のレジェンド・上野由岐子は４回１／３で１被本塁打、４失点。「求めていた結果はここじゃなかった。最後踏ん張れなかった悔しさは残っています」と思いを吐露した。疲労は感じていたが、状態は整えてき