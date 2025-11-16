JFL横浜戦の試合終了間際に出場したアトレチコ鈴鹿・三浦知良＝伊賀市上野運動公園競技場サッカーの日本フットボールリーグ（JFL）、アトレチコ鈴鹿の三浦知良が16日、三重県の伊賀市上野運動公園競技場で行われたYSCC横浜戦の後半追加タイムに出場し、自身が持つリーグ最年長出場記録を58歳263日に更新した。出場は5試合連続で、得点はなかった。チームは2―3で逆転負けした。今季ホーム最終戦で終了間際に投入されたが、ボー