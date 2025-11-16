【香港共同】香港政府保安局は16日までに、日本への渡航の際には警戒を高め安全に注意するよう呼びかけた。中国政府が14日、日本訪問を控えるよう国民に注意喚起したことを受けた措置とみられ、中国政府に追随した形だ。香港の保安局は15日に海外渡航情報のウェブサイトで日本に関する記述を更新し「2025年半ばから、中国の市民への襲撃事件が徐々に増えている」と記載した。日本政府観光局の統計によると、24年の香港からの