子ども会の役員になった、山吹さん。クセが強い会長・べき子さんに対し、ガマンの一年を過ごします。べき子さんがようやく任期を終え、ホッとします。そして、べき子さんに悩まされていたのは、山吹さんだけではありませんでした…。子ども会の役員同士の人間関係を描いた作品、こっとん(@amatou_kotton)さん著作、『非常識な人』をダイジェスト版でごらんください。 ©amatou_kotton ©amatou_kotton