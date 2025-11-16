飲酒運転中のひき逃げで服役中の歌手キム・ホジュンが、刑務官に賄賂を要求されたという疑惑について、法務部が真相の調査に突入した。【写真】キム・ホジュン、飲酒運転当て逃げ→マネ身代わりに11月16日、某メディアの報道によると、キム・ホジュンがソウル拘置所からソマン刑務所に移送された後、ソマン刑務所所属の刑務官A氏がキム・ホジュンに3000万ウォン（約320万円）を要求した。A氏は、「自分がソマン刑務所に入れるよう