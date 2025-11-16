Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デスクや愛車のダッシュボード周り、気がつくとホコリが溜まっていませんか？ 特に黒系の下地だと目立つので、手早く掃除したいですよね。そんなシーンに便利な掃除グッズも多々ありますが、今回は見た目も豪華なオーストリッチ羽毛のダスターを体験したレポートをお届けします。天然羽毛のホコリ