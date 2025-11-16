16日に行われた明治安田J3リーグ第36節。前節8試合ぶりの勝利でJ3残留を決めた松本山雅FCは長野市の長野UスタジアムでFC大阪と対戦しました。松本山雅は前半7分、大阪に先制を許します。追い付きたい山雅は後半31分、相手のオウンゴールで同点とすると、その後も積極的にシュートを放ちますがゴールネットを揺らすことができず、1対1で引き分けました。次節は23日、アウェーでザスパ群馬と対戦しま