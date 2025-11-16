江戸川ボートの4日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は、16日に初日が行われた。前検日から「伸びがかなりいい」と手応えを得ていた芝田京介（27＝埼玉）が、初日3、3着としぶとく舟券絡みの結果にまとめた。コンビを組む47号機は「もちろん伸びは変わらずいいし、ターン回りに関しても上向いていると思う」と、しっかり戦えるレベルの足色に押し上げている様子で、満足そうな表情が印象的だった。「来年3月