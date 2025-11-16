総務省は、全国の都道府県と市町村が２０２４年度に受けた移住相談件数を発表した。福島県は過去最多の２万５０５件（前年度比１０・２％増）で、長野県に次いで全国２位となった。２３年度は３位。首都圏への人口流出が課題となる中、県などは人口減対策として移住促進に力を入れている。移住相談窓口やイベントで寄せられた相談件数を集計した。県ふくしまぐらし推進課によると、地方移住への関心は高まっており、全国的にも