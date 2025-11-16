プロ野球・巨人は16日、2025年ドラフトで5位指名した沖縄電力・小濱佑斗選手と仮契約を結びました。沖縄出身の小濱選手は、2001年10月5日生まれの24歳。同い年のオリックス・宮城大弥投手は、中学時代までともにプレーした幼なじみだと言います。小濱選手は宮城投手と同じプロの世界に足を踏み入れることについて「ピッチャーとバッターとしての対戦が一番楽しみです。まずは宮城と一緒の1軍の舞台に立たないと、そのチャンスは巡