中国・成都で開催されているサッカーのパンダカップは15日に第2節の試合が行われ、U-22（22歳以下）中国代表がU-22韓国代表を2-0で破る番狂せを演じた。中国はFWベイヘラム・アブドゥウェリ（深セン新鵬城）（22）が後半に2得点し、そのまま逃げ切った。パンダカップは中国サッカー協会が主催する22歳以下の代表チームによる国際親善大会。第2節のもう1試合は、U-22ウズベキスタン代表が1-0でU-22ベトナム代表を下した。12日の第1