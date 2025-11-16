ドジャースの山本由伸選手が11月16日、自身の公式インスタグラムを更新。昨年の夏から家族に加わったという愛犬を披露しました。【写真】山本由伸選手に抱っこされる「Carlos Yamamoto」山本選手は愛犬を抱き、飛行機に乗り込む写真を公開し、「僕の愛犬のカルロスです！8月で、ドッグシェルターから我が家に来て１年が経ちました散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と投稿。ストーリーズには「Carlos Yamamoto ! ! 」「友達は