11月16日朝、静岡県静岡市清水区の三保海岸で、身元不明の女性の遺体が見つかり、警察が身元の確認を進めています。 16日午前6時ごろ、静岡市清水区の三保松原近くの海岸で、釣り人から「浜辺にうつぶせ状態で倒れている人がいる」なとど110番がありました。 警察によりますと、見つかったのは女性で、発見時点で既に死亡していました。 女性は60代から80代ぐらいで、身長145センチの中肉体型。長い黒髪で、白色のブラウスと長